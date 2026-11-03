Россия нанесла массированный удар по трем ТЭС компании ДТЭК: станции прекратили выработку электроэнергии

В ночь на 3 ноября и утром того же дня Россия осуществила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК с применением десятков ракет и дронов, станции прекратили выработку электроэнергии. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

«Разрушения масштабные. Станции прекратили генерацию электроэнергии», — сообщили в ДТЭК.

Впрочем, в компании подчеркнули, что, несмотря на постоянные российские атаки, там продолжают прилагать все усилия для поддержания стабильной работы украинской энергетики.

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Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также был атакован ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. «Повреждения существенные как на объектах генерации электроэнергии, так и в сети», — добавил Корецкий.

В Винницкой В области официально сообщили о повреждении энергообъектов и линий электропередачи (ЛЭП). По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов єРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили на Ладыжинскую ТЭС, по которой в течение ночи был нанесен комбинированный удар. Воздушные силы также называли эту область в числе главных целей атаки.

В Днепре есть попадание в ТЭЦ в Самарском районе Днепра, повреждены хоспис и отделение полиции. В Одесской области серьезно поврежден объект ДТЭК Одесские электросети. В Ровенской В области в результате ударов РФ получила повреждения одна из подстанций Укрэнерго.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистикой, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.