Удар РФ по энергетической инфраструктуре Житомира: два человека ранены, в городе постепенно появляется свет 18 октября, 10:27 Энергетики работают над полным восстановлением электричества в Житомире (Фото:Kittenprint/Unsplash)

В результате ударов по энергетической инфраструктуре Житомира утром во вторник, 18 октября, ранения получили два человека.

Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин в эфире национального телемарафона.

«У нас есть двое раненых после этого ракетного удара, один из них госпитализирован», — отметил он.

Видео дня

Сухомлин уточнил, что по городу было зафиксировано три «прилета».

В течение часа Житомир оставался полностью обесточен и без водоснабжения. На данный момент в городе уже начал появляться свет, аварийные бригады приступили к восстановлению работы энергетической инфраструктуры.

«В городе постепенно снова появляется электричество, в некоторых районах она уже появилась. Несколько объектов водоканала на данный момент уже подключены, и я думаю наши энергетики делают все для того, чтобы в ближайшее время город уже был с электроэнергией», — резюмировал он.

18 октября войска РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире. Город остался без света и воды, больницы работали на резервном питании.