«Его убили россияне, но не на поле боя». Журналист ТСН сообщил, что его брат-военный погиб в результате атаки РФ во время награждения

Россияне в субботу, 1 ноября, атаковали место награждения военнослужащих. Об этом сообщил журналист ТСН и брат погибшего военного Дмитрий Святненко в понедельник, 3 ноября.

«Моего брата убили в субботу. Он воевал с 23-го. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьянка, Красногоровка… Его убили россияне. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась», — написал он в Facebook.

Дмитрий отметил, что его 43-летний брат Владимир Святненко (Знахарь) был оператором БпЛА. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Журналист рассказал, что Владимира ставили в пример для других. Мужчина выносил раненых, спасал и мотивировал собратьев.

«Из „матроса противотанкиста“ стал пилотом БпЛА. Был первым кто начал летать на оптике. Он учил и мотивировал собратьев… В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся. В субботу его убили», — написал Дмитрий.

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району в Днепропетровской области. Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое мальчиков 11 и 14 лет. Также пострадали восемь человек, их госпитализировали.

Позже в группировке войск Восток сообщили, что в результате российской атаки на общины Днепропетровщины 1 ноября есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе отметили, что правоохранители проверяют, было ли своевременное оповещение о ракетной опасности и были ли соблюдены другие распоряжения главнокомандующего ВСУ по размещению личного состава и проведению собраний и совещаний на открытой местности.