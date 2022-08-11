Удар РФ по Днепропетровской области: в Никополе есть погибшие и раненые, повреждены более 40 многоэтажек, под завалами ищут людей

11 августа, 08:31
Вражеские снаряды разрушили квартиры жителей Никополя, под завалами могут быть люди (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Вражеские снаряды разрушили квартиры жителей Никополя, под завалами могут быть люди (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 11 августа, войска РФ атаковали четыре района Днепропетровской области. В Никополе погибли два человека, семь жителей ранены, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, Никопольский район оккупнаты трижды обстреляли из Градов, было зафиксировано 120 прилетов.

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Среди раненых есть 13-летняя девочка.

В городе повреждены более 40 многоэтажек, пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

https://www.youtube.com/watch?v=QiIiwFZVH-U

Повреждены также три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света оказались более 6000 жителей Никополя.

В Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах. Снаряды задели амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек остаются без электричества.

В Криворожском районе под огонь российских Ураганов попала Зеленодольская громада. Произошло несколько пожаров.

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В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги, женщина госпитализирована.

«В Днепровском районе „прилет“ ракеты. Масштабы разрушений выясняем», — добавил Резниченко.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары. Накануне Никопольский район был обстрелян из Градов. Погибли 13 человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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