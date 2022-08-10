Удар РФ по Днепропетровской области: количество погибших возросло до 13 человек, пять раненых в тяжелом состоянии — глава ОВА

10 августа, 09:46
Ночью РФ ударила по Никопольскому району из Градов, снаряды попали в жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью РФ ударила по Никопольскому району из Градов, снаряды попали в жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Никопольскому району Днепропетровской области возросло до 13 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в больнице Марганца скончались двое раненых в результате ночного вражеского обстрела.

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«К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, пять из них в тяжелом состоянии», — уточнил Резниченко.

В ночь на среду, 10 августа, войска РФ обстреляли Никопольский район из Градов, сознательно направив на жилые кварталы 80 снарядов.

Под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада. Сообщалось об 11 погибших и 13 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=bhzeccgC32s&t=58s

В Марганце повреждено более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч человек остались без света.

В Вышетарасовке Мировской громады повреждены 11 частных домов и газопроводы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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