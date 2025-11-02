В результате российской атаки в Днепропетровской области 1 ноября есть погибшие и раненые среди военных — группировка войск Восток

2 ноября, 15:53
Россияне атаковали Самаровский район Днепропетровской области (Фото: Днепропетровская ОВА)

В результате российской атаки на громады Днепропетровской области в субботу, 1 ноября, есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба группировки войск Восток в воскресенье, 2 ноября.

Отмечается, что сейчас правоохранители проверяют, было ли своевременное оповещение о ракетной опасности и соблюдались ли другие распоряжения главнокомандующего ВСУ относительно размещения личного состава и проведения собраний и совещаний на открытой местности.

В группировке войск отметили, что россияне 1 ноября осуществили ракетно-пушечную атаку на Никополь, а также на Песчанскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады Днепропетровской области.

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области.

2 ноября глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до четырех. Спасатели обнаружили тела двух детей — мальчиков 11 и 14 лет.

Также в результате атаки на Самаровский район пострадали восемь человек, они госпитализированы.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Днепропетровская область Ракетный удар Атака Дроны БПЛА Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военные Украинские военные Война России против Украины Российская агрессия Агрессия РФ

