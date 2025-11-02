Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди которых ребенок

2 ноября, 19:38
Последствия российской атаки на Никопольщину (Фото: Владислав Гайваненко / Telegram)

Последствия российской атаки на Никопольщину (Фото: Владислав Гайваненко / Telegram)

Россияне в воскресенье, 2 ноября, атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Он отметил, что в результате российского удара в Павлограде погиб 55-летний мужчина. Также в течение дня получили ранения 71-летний мужчина, 39-летняя женщина и 8-летняя девочка.

В городе возникли пожары. В частности были повреждены многоквартирный дом, машины, металлический навес и частное предприятие.

Владислав Гайваненко / Telegram
Фото: Владислав Гайваненко / Telegram
Гайваненко также сообщил, что российские оккупанты FPV-дронами и артиллерией обстреляли Никопольщину. По словам главы ОВА, под атаку попали райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

В результате российских ударов был ранен 75-летний мужчина. Его госпитализировали.

Также были повреждены спортшкола, пять частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Кроме этого, задело несколько машин и линию электропередач.

Ранее 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области. 2 ноября Владислав Гайваненко сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до четырех. Спасатели обнаружили тела двух детей — мальчиков 11 и 14 лет.

Также в результате атаки на Самаровский район пострадали восемь человек, они госпитализированы.

В группировке войск Восток заявили, что в результате российской атаки на Днепропетровщину 1 ноября погибли и получили ранения военнослужащие ВСУ.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Днепропетровская область Обстрел Атака Беспилотники Дроны Российская агрессия Агрессия РФ Война России против Украины

