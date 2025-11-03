Удар РФ по военным в Днепропетровской области: ГБР заявило о начале расследования

Работники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского удара в Днепропетровской области. Об этом бюро сообщило в понедельник, 3 ноября.

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 российские войска совершили ракетный удар по месту базирования украинских военных. В результате атаки погибли и были ранены военные.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит следственные действия для установления обстоятельств трагедии.

Отмечается, что одной из задач следствия является проверка, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги, а также должным образом организовано укрытие военных.

Досудебное расследование ведется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения.

Процессуальное руководство делом осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району в Днепропетровской области. Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое мальчиков 11 и 14 лет. Также пострадали восемь человек, их госпитализировали.

Позже в группировке войск Восток сообщили, что в результате российской атаки на общины Днепропетровской области 1 ноября есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе отметили, что правоохранители проверяют, было ли своевременное оповещение о ракетной опасности и были ли соблюдены другие распоряжения главнокомандующего ВСУ по размещению личного состава и проведению собраний и совещаний на открытой местности.

3 ноября журналист ТСН сообщил, что его брат-военный погиб в результате атаки РФ во время награждения. Он не уточнил, когда и где это произошло, однако он отметил, что его 43-летний брат Владимир Святненко (Знахарь) был оператором БпЛА. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

«Его убили россияне. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась», — написал он в Facebook.