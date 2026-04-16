Россия массированно ударила по Днепру: пятеро погибших и 30 пострадавших, повреждены дома и корпус университета

Последствия массированного удара РФ по Днепру 16 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В ночь на четверг, 16 апреля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Днепру , в результате чего пять человек погибли, еще 30 — пострадали.

17:23. В ГСЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных и поисковых работ в Днепре. Известно о пяти погибших и 26 пострадавших.

16:16. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что под завалами нашли тело еще одного погибшего. Число погибших возросло до пяти.

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Глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что речь идет о 74-летнем мужчине.

13:17 Уже четверо погибших в Днепре: в больнице умер 48-летний мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате ночной атаки россиян, сообщили в ОВА.

11:18 Количество погибших в Днепре возросло до трех, сообщили в ОВА.

Спасатели достали из изуродованного вражеским ударом дома тело еще одной женщины. Все трое погибших — женщины.

08:04 Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в городе изуродованы офисное и административное здания, жилые дома, предприятие и автомобили.

Он уточнил, что в Днепре в результате атаки РФ возникли пожары на нескольких локациях. В частности, повреждена пятиэтажка и частично разрушен частный дом.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Корреспонденты Суспільного отметили, что в городе также поврежден корпус одного из университетов.

По словам местных жителей, в плотную городскую застройку в центре Днепра попали две российские ракеты. Повреждено около 10 зданий.

Россияне также атаковали Днепропетровскую области. По информации ОВА, в Новоалександровской громаде поврежден частный дом, пострадала 14-летняя девочка.

Кроме того, РФ ударила по Никополю, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах, изуродованы жилые дома и авто. Погиб 37-летний мужчина, три человека получили ранения.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Ночью 16 апреля Россия атаковала Украину шахедами и ракетами, в ряде регионов раздавались взрывы.

В Киеве в результате обстрела погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик, пострадали 45 человек. В Одессе погибли семь человек, еще 11 — пострадали.