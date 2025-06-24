Начальник поезда № 52 Одесса — Запорожье Павел Винарчик рассказал о первых минутах после российского удара во вторник, 24 июня , в результате чего был поврежден поезд.

«За несколько минут до прибытия на станцию Днепр — Главный была взрывная волна, очень мощная. После этого почти все кричали, плакали», — рассказал Винарчик в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что сразу начали эвакуацию пассажиров, поскольку были следующие прилеты и детонация.

«Мы максимально всех снимали с поезда, оказывали домедицинскую помощь, связывались со всеми службами, чтобы всех эвакуировать и отправить в безопасное место», — отметил Винарчик.

Он добавил, что бригаде поезда приходилось работать в сложных условиях и максимально быстро.

«Вся поездная бригада работала максимально быстро, но в очень сложных условиях, поскольку… были выбиты окна, двери, все было заблокировано», — рассказал начальник поезда.

24 июня Россия ударила по Днепру баллистикой. В Укрзализныце сообщили, что в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пострадали 10 пассажиров. Среди них трое детей: пятимесячный младенец, а также дети двух и шести лет. Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое проходят обследование.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 20:40 сообщал, что количество погибших в Днепре возросло до 17 человек. Также более 200 человек пострадали.

25 июня в городе объявляется день траура.