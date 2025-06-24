«Почти все кричали, плакали». Начальник поезда Одесса — Запорожье рассказал о первых минутах после российской атаки на Днепр
Российские оккупанты повредили поезд в Днепропетровской области (Фото: Укрзализныця / Facebook)
Начальник поезда № 52 Одесса — Запорожье Павел Винарчик рассказал о первых минутах после российского удара во вторник, 24 июня, в результате чего был поврежден поезд.
«За несколько минут до прибытия на станцию Днепр — Главный была взрывная волна, очень мощная. После этого почти все кричали, плакали», — рассказал Винарчик в эфире телемарафона Єдині новини.
Он отметил, что сразу начали эвакуацию пассажиров, поскольку были следующие прилеты и детонация.
«Мы максимально всех снимали с поезда, оказывали домедицинскую помощь, связывались со всеми службами, чтобы всех эвакуировать и отправить в безопасное место», — отметил Винарчик.
Он добавил, что бригаде поезда приходилось работать в сложных условиях и максимально быстро.
«Вся поездная бригада работала максимально быстро, но в очень сложных условиях, поскольку… были выбиты окна, двери, все было заблокировано», — рассказал начальник поезда.
24 июня Россия ударила по Днепру баллистикой. В Укрзализныце сообщили, что в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пострадали 10 пассажиров. Среди них трое детей: пятимесячный младенец, а также дети двух и шести лет. Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое проходят обследование.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 20:40 сообщал, что количество погибших в Днепре возросло до 17 человек. Также более 200 человек пострадали.
25 июня в городе объявляется день траура.