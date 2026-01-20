Россияне ночью атаковали Днепр: возник пожар, повреждены предприятие и многоэтажка, есть пострадавшие
Последствия атаки РФ в Новоалександровской громаде Днепровского района, 20 января 2026 года (Фото: Александр Ганжа/Telegram)
В ночь на вторник, 20 января, войска страны-агрессора России атаковали Днепр, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали два человека.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.
В результате удара РФ в Днепре было изуродовано предприятие. Также выбиты окна в расположенных рядом зданиях.
Кроме того, в городе повреждены многоэтажка, объекты инфраструктуры и пять автомобилей.
В результате атаки пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Они находятся на амбулаторном лечении.
В то же время в Новоалександровской громаде Днепровского района поврежден частный дом.
В ОВА добавили, что Воздушные силы ВСУ ночью сбили над Днепропетровской областью 40 российских беспилотников.
Ночью в Днепре прогремели взрывы. Россия массированно атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой, кроме Днепра, были Киев, Запорожье, Ровно и Винницкая область.