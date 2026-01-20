Россияне ночью атаковали Днепр: возник пожар, повреждены предприятие и многоэтажка, есть пострадавшие

20 января, 08:01
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Последствия атаки РФ в Новоалександровской громаде Днепровского района, 20 января 2026 года (Фото: Александр Ганжа/Telegram)

Последствия атаки РФ в Новоалександровской громаде Днепровского района, 20 января 2026 года (Фото: Александр Ганжа/Telegram)

В ночь на вторник, 20 января, войска страны-агрессора России атаковали Днепр, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали два человека.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.

В результате удара РФ в Днепре было изуродовано предприятие. Также выбиты окна в расположенных рядом зданиях.

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Кроме того, в городе повреждены многоэтажка, объекты инфраструктуры и пять автомобилей.

В результате атаки пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Они находятся на амбулаторном лечении.

В то же время в Новоалександровской громаде Днепровского района поврежден частный дом.

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В ОВА добавили, что Воздушные силы ВСУ ночью сбили над Днепропетровской областью 40 российских беспилотников.

Ночью в Днепре прогремели взрывы. Россия массированно атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой, кроме Днепра, были Киев, Запорожье, Ровно и Винницкая область.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Город Днепр Днепропетровская область атака шахедов ракетная атака

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