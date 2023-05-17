РФ усилила обстрелы Харьковской области из всех видов оружия, в Бериславе оккупанты ударили по больнице 17 мая, 10:54 Последствия обстрела больницы в Бериславе (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Войска РФ усилили обстрелы Харьковской области и продолжают террор в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, враг использует в регионе все имеющееся вооружение — ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие.

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За минувшие сутки противник обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, были нанесены авиаудары.

В результате обстрела Купянска погиб гражданский.

В селе Богуславка повреждены три жилых частных дома и объекты инфраструктура.

Оккупанты попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор и отступили с потерями.

В Херсонской области утром в среду, 17 мая, войска РФ ударили по больнице в Бериславе.

По словам главы ОВА Александра Прокудина, снаряды оккупантов попали в реанимационное и центральное отделение. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены.

Пациенты и сотрудники больницы не пострадали.

Фото: Александр Прокудин/Telegram

Фото: Александр Прокудин/Telegram

Фото: Александр Прокудин/Telegram

В Донецкой области оккупационные войска РФ совершили два авиаудара на волновахском направлении и обстреливали Угледар из артиллерии.

В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома. В Константиновке под огнем оккупантов оказались два инфраструктурных объекта, повреждены жилые дома.

Всего за сутки в региона погибли пять человек, еще семь получили ранения.

В Запорожской области войска РФ открыли хаотичный огонь по 16 приближенных к лини фронта населенным пункта.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что за сутки противник нанес 88 ударов, зафиксированы разрушения 51 гражданского объекта.

Во время обстрела Гуляйполя ранен мужчина, там оккупанты открыли огонь по центру города, где живут гражданские.