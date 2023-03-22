Шахеды запускали из Брянской области. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали ночной атаки РФ на Украину

22 марта, 09:18
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Ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

РФ запускала дроны-камикадзе, которыми атаковала Украину в ночь на среду, 22 марта, с территории Брянской области.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали регионы Украины с северного направления ударными дронами иранского производства типа Shahed-136/131.

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Всего противник выпустил по мирным городам 21 беспилотник.

16 дронов удалось сбить, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования Центр Воздушных Сил ВС Украины.

В ночь на 22 марта в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

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В Житомирской области есть попадание в объект инфраструктуры.

В Киевской области поврежден гражданский объект. Три человека погибли, семь ранены.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Брянская область Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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