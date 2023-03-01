Силы ПВО сбили все четыре дрона-камикадзе Shahed во время ночной атаки РФ на Украину 1 марта, 09:21 Украинская ПВО отработала на 100%, сообщили в Воздушных силах ВСУ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

В ночь на среду, 1 марта, силы украинской ПВО сбили все четыре беспилотника Shahed, которые войска РФ запустили по Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

«Враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны», — отметили там.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил в эфире национального телемарафона, что все вражеские объекты были сбиты воздушным командованием Центр.

«Тяжело сказать, какая именно была цель, но уничтожено четыре из четыре Шахедов силами Воздушного командования Центр. Имеем 100-процентный результат», — резюмировал он.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались, в частности, в Кременчуге Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над регионом сбили до пять Шахедов.

Перед этим россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed в ночь на 27 февраля. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также оккупанты обстреляли Запорожье, Мирноград в Донецкой области и Никополь Днепропетровской области.

В Хмельницком оккупанты ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников, — двое погибли, трое госпитализированы с ранениями.