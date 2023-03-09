Зеленский собрал совещание после массированного удара России по инфраструктуре 9 марта, 15:07 Российские оккупанты ударили ночью по ряду регионов Украины (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно массированного ракетного обстрела Россией инфраструктуры в четверг, 9 марта.

Об этом он сообщил в Telegram.

На встрече присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, Служба внешней разведки и представители правительства.

«Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях», — заявил Зеленский.

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В ночь на 9 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, совершив 81 пуск ракет, в том числе шести Кинжалов. Силы ПВО уничтожили 34, а также четыре из восьми запущенных дронов-камикадзе. Россияне атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. Есть погибшие и повреждения критической инфраструктуры.