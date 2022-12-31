«Не что иное, как террор». Россияне ударом по Киеву повредили Дворец Украина и гостиницу — ОП показал фото и видео последствий 31 декабря, 15:18 В результате российской атаки был поврежден Дворец Украина (Фото:NV/Сергей Окунев)

В результате российского удара по Киеву в субботу, 31 декабря, повреждены жилые дома, гостиница в центре города и Дворец Украина. Фото последствий опубликовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, именно так россияне видят «праздники»: кадры разбитых в Украине жилых домов и новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева.

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«Разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом», — написал Тимошенко.

В крупнейшем концертно-художественном учреждении Украины Дворец Украина в результате удара российскими ракетами вылетели стекла.

«Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Это не что иное, как террор», — написал Тимошенко.

Корреспондент NV сообщает, что также пострадали близлежащие жилые дома и одно из медицинских учреждений.



Фото: NV

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

В субботу, 31 декабря, Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы раздались в Голосеевском, Печерском и Соломенском районах Киева. Вследствие российского удара по последнему погиб пожилой мужчина, количество раненых возросло до 11, один в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела Хмельницкой области ранены по меньшей мере четверо гражданских.

