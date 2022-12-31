«Ничто другое, как терроризм». Россияне ударом по Киеву повредили Палац Україна и гостиницу — ОП показал фото и видео последствий 31 декабря, 15:18 В результате российской атаки был поврежден Палац Україна (Фото:NV/Сергей Окунев)

В результате российского удара по Киеву в субботу, 31 декабря, повреждены жилые дома, гостиница в центре города и Палац Україна. Фото последствий терроризма оккупантов опубликовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, именно так россияне видят «праздники»: кадры разбитых в Украине жилых домов и новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева.

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«Разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом», — написал Тимошенко.

В крупнейшем концертно-художественном учреждении Украины Палац Україна в результате удара российскими ракетами вылетели стекла.

«Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Это не что иное, как террор», — написал Тимошенко.

Фото: NV

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram