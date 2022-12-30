В Днепропетровской области сработала ПВО во время воздушной тревоги 30 декабря, 01:00 ПВО (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Вечером 29 декабря на Днепропетровщине сработала ПВО. Была объявлена воздушная тревога, длившаяся около часа.

Об этом сообщил глава Никопольского ОВА Евгений Евтушенко.



Он призвал не распространять никакую информацию.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированную ракетную атаку . Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры нарушение с электроснабжением было зафиксировано в Харькове, Львове, Одесской области.

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