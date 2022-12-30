В Днепропетровской области сработала ПВО во время воздушной тревоги
ПВО (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)
Вечером 29 декабря на Днепропетровщине сработала ПВО. Была объявлена воздушная тревога, длившаяся около часа.
Об этом сообщил глава Никопольского ОВА Евгений Евтушенко.
Он призвал не распространять никакую информацию.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированную ракетную атаку . Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры нарушение с электроснабжением было зафиксировано в Харькове, Львове, Одесской области.