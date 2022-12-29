Россия выпустила по Украине более 100 ракет — Подоляк

29 декабря, 09:38
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Михаил Подоляк отметил, что целями РФ снова стали объекты критической инфраструктуры (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк отметил, что целями РФ снова стали объекты критической инфраструктуры (Фото:ОПУ)

В четверг, 29 декабря, российские захватчики выпустили по Украине более 120 ракет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных злобным „русским миром“, чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от „миротворцев“ о „мирном урегулировании“, „гарантиях безопасности для России“ и о нежелательности провокаций…», — написал он у себя в Twitter.

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Ночью РФ применила против гражданской инфраструктуры Украины иранские дроны-камикадзе, а уже утром началась массированная ракетная атака.

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«Враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства», — предупредили в воздушных силах ВСУ.

На данное время известно о перехвате пяти ракет над морем, двух в сумской области и еще одной в Киеве.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины

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