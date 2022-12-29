Россия выпустила по Украине более 100 ракет — Подоляк 29 декабря, 09:38 Михаил Подоляк отметил, что целями РФ снова стали объекты критической инфраструктуры (Фото:ОПУ)

В четверг, 29 декабря, российские захватчики выпустили по Украине более 120 ракет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных злобным „русским миром“, чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от „миротворцев“ о „мирном урегулировании“, „гарантиях безопасности для России“ и о нежелательности провокаций…», — написал он у себя в Twitter.

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Ночью РФ применила против гражданской инфраструктуры Украины иранские дроны-камикадзе, а уже утром началась массированная ракетная атака.

«Враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства», — предупредили в воздушных силах ВСУ.

На данное время известно о перехвате пяти ракет над морем, двух в сумской области и еще одной в Киеве.