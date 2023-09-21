В Киевской области во время российской ракетной атаки был разрушен завод Pepsi 21 сентября, 11:06 Разрушенный завод (Фото:Киев Инфо/Telegram)

В ночь на четверг, 21 сентября, во время атаки РФ обломки ракеты попали по заводу Pepsi в городе Вишневое Киевской области.

Об этом сообщил местный Telegram-канал.

По информации канала, в результате удара РФ есть раненые среди работников, а также повреждены здания промышленной зоны.

На данный момент информации о жертвах нет.

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Руководство общины и все экстренные службы находится на месте падения обломков.

Местные жители показали кадры последствий попадания.

Компания PepsiCo внесена в список международных спонсоров войны. Поскольку она продолжила работать в РФ после начала вторжения и платить налоги в бюджет страны-агрессора.

PepsiCo работает в России с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в отрасли напитков и пищевых продуктов в РФ.

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В ночь на 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание гостиницы, пострадали десять человек.

В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.

Во время атаки РФ на Украину силы украинской ПВО уничтожили 36 из 43 запущенных оккупантами крылатых ракет.

