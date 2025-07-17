В ночь на четверг, 17 июля, российская армия атаковала Украину 64 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще пять были локально потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что дроны были запущены из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ, 59 из них были именно шахэды.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара стала Днепропетровская область.

Реклама

Попадание 23 дронов было зафиксировано в пяти локациях.

Вечером 16 июля российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Днепре прогремели взрывы — там в результате атаки один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Кроме того, в городе вспыхнуло несколько пожаров, повреждены предприятия.