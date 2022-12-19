После ракетной атаки РФ за два дня свет вернули 9 млн украинцев — Зеленский 19 декабря, 02:15 16 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После ракетной атаки РФ 16 декабря в течение двух последних дней свет удалось вернуть девяти миллионам украинцев. В большинстве городов нормализуется работа транспорта

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей», — отметил глава государства.

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Также, по словам Зеленского, в большинстве городов нормализуется работа транспорта.

«Благодарю всех, кто в любую погоду и круглосуточно осуществляет ремонт! Спасибо каждому из наших партнеров, кто помогает нам с оборудованием! Спасибо и украинскому бизнесу — всем, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые пункты несокрушимости», — добавил президент.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.

Укрэнерго вводило режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.