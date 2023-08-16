«Только усиливают нашу поддержку». Посол США отреагировала на ночную атаку россиян
Последствия российского обстрела (Фото:via USAmbKyiv)
Атаки российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру, одна из которых произошла ночью 16 августа, только усиливают решимость оказывать Украине помощь.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.
Она напомнила, что оккупанты в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре Украины и мировым поставкам продовольствия.
«Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь усиливают нашу решимость поддерживать Украину и тех, кто во всем мире зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта», — отметила дипломат.
В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину шахедами.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что были зафиксированы попадания по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.
После выхода из зернового соглашения войска РФ начали обстреливать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также уничтожать ангары с зерном.