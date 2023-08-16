«Только усиливают нашу поддержку». Посол США отреагировала на ночную атаку россиян

16 августа, 19:53
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Последствия российского обстрела (Фото:via USAmbKyiv)

Последствия российского обстрела (Фото:via USAmbKyiv)

Атаки российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру, одна из которых произошла ночью 16 августа, только усиливают решимость оказывать Украине помощь.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Она напомнила, что оккупанты в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре Украины и мировым поставкам продовольствия.

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«Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь усиливают нашу решимость поддерживать Украину и тех, кто во всем мире зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта», — отметила дипломат.

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В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину шахедами.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что были зафиксированы попадания по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.

После выхода из зернового соглашения войска РФ начали обстреливать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также уничтожать ангары с зерном.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Война России против Украины

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