В ночь на 16 апреля россияне запустили шахеды и ракеты , в частности баллистические, по ряду областей и городов Украины. Под массированной атакой были Киев, Днепр и Одесса.

13:17 Уже четверо погибших в Днепре: в больнице умер 48-летний мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате ночной атаки россиян, сообщили в ОВА.

Общее количество погибших в результате ночной атаки РФ возросло до 17: четверо в Киеве, девять в Одессе, четверо в Днепре.

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12:00 В результате ночных ударов РФ в Украине ранены более 100 гражданских — глава МВД Игорь Клименко

«Эта ночная атака России в очередной раз была и по тем, кто спасает. В Киеве оккупанты нанесли повторный удар, когда экстренные службы приехали на помощь раненым. Травмы получили 3 полицейских и 4 медика», — напомнил Клименко.

11:21 Количество погибших в Днепре возросло до трех, все они женщины — ОВА

Таким образом, общее количество погибших в трех городах Украины в результате ночного удара РФ возросло до 16: четверо в Киеве, девять в Одессе, трое в Днепре.

На фото ниже — последствия удара по Днепру.

10:01. В Одессе подтверждена гибель девяти человек, еще 23 человека пострадали, сообщает ОВА. Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.

09:13 В ГСЧС показали последствия ударов по Днепру и области

В Днепре в результате вечерней и ночной массированной ракетно-дроновой атаки возникли пожары сразу на нескольких локациях: загорелись жилые дома, офисное здание, гаражи и автомобили, горело на территории учебного заведения.

08:40 «Сознательный террор против мирного населения». Удары России по Киеву, Одессе и Днепру унесли 15 жизней — Кулеба

«Россия снова массированно ударила по мирным украинским городам — унесла жизни 15 человек. Цифра по состоянию на сейчас, разборы завалов продолжаются. Это очередной сознательный террор против мирного населения. Враг целенаправленно бьет по домам, где спят дети, по улицам городов, по критическим объектам, от которых зависит жизнь общин», — отметил вице-премьер Алексей Кулеба.

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По его данным, в целом в результате ударов по Киеву, Одессе, Днепру и других регионах Украины более 80 раненых, за их жизнь борются медики.

08:24 В Одессе уже восемь погибших, 16 пострадавших — ОВА

08:11 Две волны комбинированных ударов: Россия за сутки атаковала Украину 659 дронами и 44 ракетами

Речь идет об атаках в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля, когда РФ осуществила две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами:

19 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 ( сбито 8);

сбито 8); 20 крылатыми ракетами Х-101 ( сбито 19);

сбито 19); 5 крылатыми ракетами Искандер-К ( сбито 4).

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона Украины обезвредила 667 российских целей. Из 659 БпЛА удалось обезвредить 636 дронов.

В результате атаки зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов на 26 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Воздушные силы предупредили, что в небе над Украиной остаются несколько БпЛА РФ.

07:53 Количество погибших в Одессе возросло до 7 — Лысак

07:37 В Днепре уже двое погибших, 30 пострадавших — ОВА

В Днепре в результате массированного удара изуродованы офисные и админздания, жилые дома, предприятие, автомобили, из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек. Двое погибли.

Всего в Днепропетровской области погибли трое людей.

07:21 В Днепре погиб один человек, повреждены жилые многоэтажки, корпус одного из университетов

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Об этом сообщает ОВА и Суспільне.

07:15 В Одессе шестеро погибших, 11 пострадавших — МВА

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БпЛА.

04:35 Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной вражеской атаки, предварительно, есть пятеро пострадавших.

04:18 На Одессу движутся скоростные цели, раздались взрывы.

Фото: https://alerts.in.ua

03:58 В результате атаки на Днепр пострадали 10 человек, в городе несколько пожаров. «Уже 10 раненых из-за атаки россиян на Днепр.

Из них семеро в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы", — отметил глава ОВА.

По его словам, одна женщина «тяжелая», остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

02:57 Кличко сообщил, что в Подольском районе попадание в нежилое здание.

Также падение обломков на нескольких локациях. На одной из них — пожар.

В Оболонском — падение обломков (предварительно ракеты). Экстренные службы направляются на места.

02:52 Ткаченко сообщил о последствиях вражеского удара в Оболонском районе.

02:51 Кличко сообщил о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

02:36 Враг атакует Киев ракетами, сообщили местные власти.

02:32 Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Фото: alerts.in.ua

02:31 Воздушная тревога в Киеве.

01:16 В результате попадания российского БпЛА в Немышлянском районе Харькова получили повреждения несколько частных домов и перебит газопровод, сообщил городской голова Терехов. Известно о двух пострадавших.

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01:00 Мужчина и женщина обратились за помощью медиков в результате российского удара по Немышлянскому району Харькова, сообщил глава ОГА Синегубов.

00:40 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали вражеские дроны, два вражеских БпЛА ударили по городу.

Один — в Слободском районе, информация по второму уточняется.

Над городом еще есть вражеские дроны — будьте осторожны! Один из «шахедов» ударил возле жилых домов в Индустриальном районе города.

00:20 В Харькове прогремел взрыв, сообщает Суспільне.

00:05 В Днепре прогремели взрывы, сообщает Суспільне.

22:51. Городской голова Днепра Борис Филатов написал, что оккупанты повредили мастерскую в школе и общежитие колледжа, также повреждены дома в центре города.

22:47. Воздушные силы сообщили, что с 9 утра до 22 вечера в среду оккупанты выпустили по Украине 382 воздушные цели:

20 крылатых ракет Х-101;

одну крылатую ракету Искандер-К;

361 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов ( около 200 — шахеды).

около 200 — шахеды). По предварительным данным, силы ПВО сбили или подавили 369 российских целей: 19 из 20 ракет Х-101, ракету Искандер-К и 349 из 361 дрона.

Зафиксировано попадание ракеты и 12 ударных БпЛА на шести локациях, падение обломков — на 12 локациях.

22:40. Общественное сообщило о взрыве в Чернигове и Сумах.

22:23. Александр Ганжа сообщил, что в Днепре в результате российской атаки повреждены также пансионат для людей старшего возраста и восьмиэтажный дом. Одна раненая госпитализирована.

21:53. Воздушные силы сообщили о пусках КАБ на Запорожье и Сумщине.

21:44. Количество пострадавших в Днепре возросло до трех — кроме двух детей, ранения получила 38-летняя женщина, сообщил Александр Ганжа. Горели офисное здание и гараж, повреждены машины.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:44 / Фото: alerts.in.ua

21:19. Глава Одесской ОГА Кипер сообщил, что в результате российской атаки на многоэтажку в Одессе погиб мужчина в возрасте около 60 лет, шесть человек в возрасте от 20 до 67 лет пострадали. Трех из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

21:14. В результате российской атаки произошел пожар на территории учебного заведения, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал.

Позже он уточнил, что в Днепре пострадали трехлетний и 1,5-летний мальчики — они получили множественные ссадины.

21:07. Общественное сообщило о звуках взрывов в Сумах.

21:05. Воздушные силы предупредили о БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины, а также на Херсонщине в направлении Николаевщины.

21:03. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

21:02. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки на Одессу один человек погиб и шесть получили ранения. В девятиэтажке разрушена одна квартира, еще три — повреждены.

20:45. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате российской атаки на Днепр начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.

20:38. Несколько БпЛА идут на Белую Церковь с юга, сообщили Воздушные силы.

20:33. Суспільне пишет о звуках взрывов в Днепре.

20:31. Воздушные силы сообщили о ракете на Белую Церковь курсом с юга, а также о БпЛА на Днепр с запада.

20:18. По данным Воздушных сил, крылатые ракеты заходят на Кировоградщину в районе Новоукраинки, курс северный.

20:16. Воздушные силы сообщили о ракете на Кировоградщине курсом на Умань.

20:06. Также ракеты фиксируются на Херсонщине вектором на Кировоградщину.

20:03. По данным Воздушных сил, на Кировоградщину залетели российские ракеты, вектор движения — Кропивницкий.

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Мониторинговый канал Пушистый радар сообщал о фиксации шести крылатых ракет в сторону Кривого Рога с южного направления.

19:59. Воздушные силы предупредили о ракете на Кривой Рог, а также о движении БпЛА на Белую Церковь с юга.

19:35. Воздушные силы сообщили о БпЛА на Сумщине (на Ахтырку мимо Тростянца).

19:33. БпЛА на Житомир/Озерное с юга.

В Одессе российский шахед попал в девятиэтажный жилой дом, известно о погибшем и четырех пострадавших.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеских БпЛА в Киевской и Винницкой областях. Там также предупреждали о беспилотниках из Черкасской области на Киевщину, с вектором на Белую Церковь и из Винницкой области на Житомирщину, курсом на/мимо Бердичева с юга.

Фото: alerts.in.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев были внимательными к тревогам, поскольку россияне могут готовить удар.

В BBC News Украина сообщили, что днем и вечером россияне несколько раз поднимали бомбардировщики-носители крылатых ракет, поэтому есть угроза пуска ракет Х-101.

В материале также отмечается, что страна-агрессор на несколько дней закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, с которого могут осуществляться удары Орешником.

Мониторинговый канал Пушистый радар написал, что, по сообщению от партнеров, в воздух поднялось до шести бортов Ту-22м3 с аэродрома Оленья.

В 18:45 Пушистый радар сообщал, что предварительно зафиксированы пуски ракет типа Калибр из акватории Черного моря.

В ночь на 15 апреля россияне нанесли удар по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них — шахеды.

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В результате обстрела было зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков на 10 локациях.