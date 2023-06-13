Ночью ПВО сбила 10 из 14 ракет и один Shahed, запущенных Россией — Генштаб 13 июня, 07:10 Киев после одной из ночных российских атак (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в ночь на вторник, 13 июня, предварительно, выпустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и четыре иранских дрона-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает Генштаб.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили десять ракет и один беспилотник.

Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. В ряде областей прогремели взрывы.

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В Кривом Роге россияне атаковали жилой сектор, попав в дом — есть погибшие и раненые. Также крылатые ракеты из Каспийского моря выпустили по Киеву — все воздушные цели уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.