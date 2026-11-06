Россияне атаковали Дергачи реактивным шахедом, пострадали два полицейских

6 ноября, 11:52
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Последствия российского удара по Дергачам, 5 ноября (Фото: Нацполиция)

Последствия российского удара по Дергачам, 5 ноября (Фото: Нацполиция)

Вечером 5 ноября российские войска атаковали Дергачи в Харьковской области реактивным шахедом, в результате чего пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители попали под удар, когда прибыли на объект, чтобы предупредить его представителей о вероятной российской атаке.

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В этот момент российские войска нанесли удар раактивным БПЛА, в результате чего пострадали двое полицейских, а также их служебное авто.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

Один из пострадавших правоохранителей в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

2 ноября российская армия атаковала Изюм в Харьковской области авиабомбами. По предварительным данным, было попадание в четырехэтажный жилой дом, горели автомобили. В результате обстрелов погиб человек, трое ранены.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины Дергачи

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