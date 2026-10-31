Россия атаковала Днепр, Харьков и Сумы: в городах прогремели взрывы, зафиксированы попадания

Россия ночью атакует Украину дронами (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области / Предоставлено REUTERS)

В ночь на 31 октября российские войска атаковали украинские города реактивными беспилотниками. Взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Сумах; зафиксированы попадания и пожар.

Корреспонденты «Суспільного» сообщили о взрывах в Днепре.

В Харькове зафиксировано попадание реактивного БПЛА в частный дом в Основянском районе. На месте удара возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Также российские войска атаковали Сумы двумя беспилотниками. Попадания зафиксированы в Заречном районе — в нежилое помещение и на территорию автомойки.

Фото: alerts.in.ua

По данным мониторинговых каналов, в течение ночи фиксировалось движение реактивных БПЛА: