Россия атаковала Днепр, Харьков и Сумы: в городах прогремели взрывы, зафиксированы попадания
Россия ночью атакует Украину дронами (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области / Предоставлено REUTERS)
В ночь на 31 октября российские войска атаковали украинские города реактивными беспилотниками. Взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Сумах; зафиксированы попадания и пожар.
Корреспонденты «Суспільного» сообщили о взрывах в Днепре.
В Харькове зафиксировано попадание реактивного БПЛА в частный дом в Основянском районе. На месте удара возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.
Также российские войска атаковали Сумы двумя беспилотниками. Попадания зафиксированы в Заречном районе — в нежилое помещение и на территорию автомойки.
По данным мониторинговых каналов, в течение ночи фиксировалось движение реактивных БПЛА:
- На Днепропетровщине — курс на Павлоград.
- С юга — курсом на Днепр.
- Мимо Самари — в направлении Днепра.
- На Харьковщине — курсом на Борки и Мерефу.
- С юга — курсом на Харьков.
- На Харьковщине — курс на Златополь.
- На Сумщине — курс на Бурынь