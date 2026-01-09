«Пробило две плиты и сожгло произведения Ленина». Флеш намекнул на незначительный вред боевых элементов Орешника

Кадры, заявленные Минобороны РФ как «развертывание Орешника для боевого дежурства» в Беларуси (Фото: Минобороны РФ)

Специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов намекнул, что боевые элементы ракеты Орешник имеют незначительный вред.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что удар Орешником по Львову не имел цели что-то глобально поразить.

«Я считаю, что это было послание, адресованное Европе, о возможностях и решительности России. Поэтому для удара был выбран западный город Украины», — заявил он.

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Также он рассказал, что в результате удара пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в подвале.

Эксперт также считает, заявления российской стороны «о проникающих глубинных ударах на десяток метров в землю» не соответствуют действительности.

Инфографика: NV

Ранее 9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».