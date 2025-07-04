От российского удара дронами по Полтаве погиб ветеран и отец троих детей, который приехал по делам в ТЦК

По информации военного инструктора, Станислав Попопич совсем недавно демобилизовался, поскольку в третий раз стал отцом (Фото: www.facebook.com/ Наталья Беспала)

В результате удара российских беспилотников по Полтаве погиб Станислав Попович — отец трех детей, который незадолго до того уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом 4 июля сообщили двоюродная сестра военного Наталья Беспала и полтавское издание Зміст.

«Вчера во время атаки шахедов на Полтаву погиб мой двоюродный брат Стас Попович. Еще совсем молодой, отец маленьких детей, военный. Вечная и светлая память тебе, братик», — написала она на своей странице в Facebook.

Реклама

По данным издания Зміст, менее чем за неделю до гибели Попович уволился из рядов ВСУ, а на момент российского удара дрона он был по делам в местном ТЦК и СП, в который они и попали.

Как сообщил в комментарии Суспільному главный сержант взвода и инструктор Поповича в учебном центре ВСУ, где тот проходил БЗВП (базовую общую военную подготовку, — ред.), он «сразу обратил внимание на крепкого мужчину с очень добрыми глазами.

«Мы нашли общий язык не как подчиненный с командиром, а как человек с человеком», — рассказал военнослужащий

По информации инструктора, Попопич совсем недавно демобилизовался, поскольку в третий раз стал отцом, а вообще всегда «с большой любовью вспоминал и рассказывал о своей жене и детях».

«Он всегда улыбался, несмотря на все тяготы военной службы. Он был искренним, он был настоящим! Мы поддерживали связь и после того, как Стас закончил БЗВП и отправился в бригады для выполнения задач по назначению», — подытожил он.

Как позже сообщила директор Малокобелячковского лицея Зоя Васюта на своей странице в Facebook, Попович недавно вернулся с фронта и по делам поехал в ТЦК.

«Еще недавно ученики передавали письма и рисунки этому воину. Приехав с передовой, по делам поехал в ТЦК. Жизнь хорошего мужчины, отца, сына оборвал вражеский обстрел. В эти горькие минуты искренне разделяем невыразимую боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

3 июля в Полтаве российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по зданиям ТЦК и СП.

В результате вражеской атаки повреждения получили оба здания ТЦК, городское и областное, а также частные и многоквартирные дома, учебные заведения, магазины и автомобили.

По предварительным данным, из-за удара дронами в Полтаве погибли два человека, а количество пострадавших составило 59 человек.