Ракетный удар по Одессе: повреждены 40 зданий, среди которых пять детсадов
В Одессе в результате российской атаки разрушено более 40 домов (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)
В результате российской ракетной атаки по Одессе в ночь на 23 июля повреждены более 40 зданий, в том числе пять детсадов.
Об этом сообщает Одесский горсовет.
Сейчас на всех локациях работают коммунальные службы.
Директор департамента образования Елена Буйневич уточнила, что в городе в частности повреждены пять учреждений дошкольного образования.
В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические и жилые здания.
В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.