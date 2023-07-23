Ракетный удар по Одессе: повреждены 40 зданий, среди которых пять детсадов 23 июля, 14:32 В Одессе в результате российской атаки разрушено более 40 домов (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)

В результате российской ракетной атаки по Одессе в ночь на 23 июля повреждены более 40 зданий, в том числе пять детсадов.

Об этом сообщает Одесский горсовет.

Сейчас на всех локациях работают коммунальные службы.

Директор департамента образования Елена Буйневич уточнила, что в городе в частности повреждены пять учреждений дошкольного образования.

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В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические и жилые здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.