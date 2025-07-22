Для ликвидации последствий атаки было привлечено 62 спасателя и 17 единиц техники (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 июля российские беспилотники ударили по Одессе, вызвав пожар на стоянке, повреждения жилых домов и торгового объекта. Спасатели показали последствия атаки.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



«В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин», — отмечается в сообщении. По предварительной информации, один человек пострадал.

Фото: ГСЧС

Для ликвидации последствий атаки было привлечено 62 спасателя и 17 единиц техники. Также на месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь жителям района.

ГСЧС обнародовала серию фотографий, которые демонстрируют последствия ночной атаки — уничтоженные автомобили, поврежденные фасады зданий и торговых объектов.

Фото: ГСЧС

Взрывы в Одессе во время ночной атаки беспилотников прогремели около 02:24. Городской голова Геннадий Труханов сообщал, что в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города был зафиксирован пожар в административном здании.