Атака по Одессе: 17-летний парень в тяжелом состоянии 23 июля, 15:00 В результате российской атаки по Одессе травмированы 22 человека (Фото:Суспільне)

Трое пострадавших в результате российской атаки по Одессе в ночь на 23 июля находятся в больницах. Среди них 17-летний парень, который находится в тяжелом состоянии.



Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.

Всего в больницы города были госпитализированы 17 пострадавших, по состоянию на 11:00 воскресенья в медучреждениях остаются три человека.

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По словам Кипера, состояние пострадавшего 17-летнего мальчика стабильно тяжелое. У него проникающее ранение грудной клетки. Он находится в реанимации.

В горсовете добавили, что большинство пострадавших получили травмы, нанесенные осколками стекла. У одного из пациентов врачи достали из тела кусок металла.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические и жилые здания. Один человек погиб, 22 пострадали, среди них четверо — дети.