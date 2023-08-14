Из-за ракетной атаки в Одессе возникло несколько пожаров, есть пострадавшие
ГСЧС (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)
Россияне нанесли удар по Одессе с использованием крылатых ракет. В городе возникло несколько пожаров.
Обновлено 05:35
Суспільне.Одеса сообщило, что в результате ночной атаки РФ на город произошел пожар в одном из гипермаркетов.
«По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительным данным, пострадало три человка.