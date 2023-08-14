Из-за ракетной атаки в Одессе возникло несколько пожаров, есть пострадавшие

14 августа, 04:39
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ГСЧС (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)

ГСЧС (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)

Россияне нанесли удар по Одессе с использованием крылатых ракет. В городе возникло несколько пожаров.

Обновлено 05:35

Суспільне.Одеса сообщило, что в результате ночной атаки РФ на город произошел пожар в одном из гипермаркетов.

«По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Видео дня

По предварительным данным, пострадало три человка.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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