Львов в ночь на пятницу, 9 января, во время комбинированного российского обстрела впервые в истории был атакован баллистической ракетой, сообщил городской голова Андрей Садовый.

В результате атаки жертв в городе нет, но есть разрушения критической инфраструктуры.

«Когда атакуют Львов, включаются сирены, мы знаем, что есть какое-то время, пока ракеты или дроны долетят до Львова. На этот раз все было максимально быстро, очень мощные взрывы», — рассказал Садовый.

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Инфографика: NV

Он подчеркнул, что точно не знает, как классифицируется ракета, которая поразила общину, но ее скорость была 13 тысяч км/час.

Мэр отметил, что факт удара баллистикой по городу, который расположен у границы с ЕС, должен быть серьезно рассмотрен на уровне партнеров из Евросоюза и США.

«Это первый раз в истории по Львову влупили баллистикой. 13 тысяч километров в час», — заявил мэр.

Ранее Россия неоднократно наносила удары по Львову ракетами Кинжал, которые относятся к аэробаллистическим (в частности 4 сентября 2024 года, когда погибла жена и три дочери Ярослава Базилевича). Однако Орешник является баллистической ракетой средней дальности. Сегодняшний удар — это второе боевое применение подобного типа оружия в мировой истории после удара Орешником по Днепру в 2024 году.

Ранее 9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».