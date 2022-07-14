Атака оккупантов на Винницу: 12 человек погибли, 25 пострадали
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 12 (Фото:ГСЧС)
В результате ракетных ударов российских оккупантов по Виннице погибли 12 человек, еще 25 были ранены.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
На месте происшествия работают 90 спасателей.
Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.
На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.
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