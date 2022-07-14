Атака оккупантов на Винницу: 12 человек погибли, 25 пострадали

14 июля, 12:28
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 12 (Фото:ГСЧС)

Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 12 (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Виннице погибли 12 человек, еще 25 были ранены.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

На месте происшествия работают 90 спасателей.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1547513014105956352

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Видео дня

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Винница Ракеты ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

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