Атака оккупантов на Винницу: 12 человек погибли, 25 пострадали 14 июля, 12:28 Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 12 (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Виннице погибли 12 человек, еще 25 были ранены.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

На месте происшествия работают 90 спасателей.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

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Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.



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