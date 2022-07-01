Один ребенок в коме. В ОК Юг рассказали о последствиях ракетной атаки оккупантов на Одесскую область

1 июля, 10:35
В ОК Юг рассказали о последствиях ракетной атаки оккупантов на Одесскую область (Фото:ГСЧС)

В ОК Юг рассказали о последствиях ракетной атаки оккупантов на Одесскую область (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах ракетных атак российских оккупантов по Белгород-Днестровскому району Одесской области, поэтому количество пострадавших может возрасти.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, один из подъездов практически сложился от ракетного удара.

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В результате удара много людей пострадало, один ребенок в коме.

В ночь на 1 июля российские оккупанты ударили тремя ракетами Х-22 по Одесской области. Одна попала в многоэтажку, еще две — в базы отдыха.

В результате удара по Одесской области погибли 18 человек, 38 ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Крылатая ракета Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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