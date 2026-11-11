В Житомирской области повреждены объекты инфраструктуры и дома (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)

Войска страны-агрессора России с вечера 10 ноября и в течение ночи 11 ноября нанесли многочисленные удары беспилотниками по территории Житомирской области . Четыре человека получили ранения, в том числе полицейские, прибывшие по вызову и попавшие под повторный удар.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Россия нанесла удары по объектам энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах. Повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей.

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Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области

Пострадавшие получают медицинскую помощь, добавил Бунечко.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в регионе также зафиксировано попадание в автозаправочную станцию; повреждены автомойка и грузовые автомобили. По данным спасателей, пострадали пять человек.

Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области

Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Житомира.

Всего за ночь российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БПЛА и аппаратами типа Бандероль/Дань-Т. ПВО уничтожила 14 аппаратов Бандероль/Дань-Т и 130 дронов. Последствия атаки фиксируются в Харькове, а также в Ровенской, Запорожской и других областях.

7 ноября сообщалось, что войска РФ уничтожили подстанцию Овруч в Житомирской области. Восстановление электроснабжения займет значительное время.