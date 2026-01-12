Вторые сутки подряд. Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области
В Житомирской области после российского обстрела критической инфраструктуры возникли пожары, 12 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)
Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 12 января, второй раз за два дня атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области, возникли пожары, сообщил руководитель ОГА Виталий Бунечко.
Спасатели ликвидировали все возгорания.
Энергетики проводят ремонтные работы, чтобы восстановить электроэнергию для жителей региона и предприятий, добавил Бунечко.
На местах обстрелов работают экстренные службы и правоохранители.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью атаковала Украину 156 дронами, зафиксировано попадание 16 БпЛА. В частности, ВС сообщали о многочисленных ударных БПЛА в направлении Житомирщины.
В Киеве из-за российской атаки шахедами возник пожар в нежилом здании, взрывная волна повредила окна в жилом доме.
Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщал, что россияне утром 12 января нанесли ряд ударов по объектам железной дороги, возможны задержки поездов.