Вторые сутки подряд. Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области

В Житомирской области после российского обстрела критической инфраструктуры возникли пожары, 12 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)

Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 12 января, второй раз за два дня атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области , возникли пожары, сообщил руководитель ОГА Виталий Бунечко.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

Энергетики проводят ремонтные работы, чтобы восстановить электроэнергию для жителей региона и предприятий, добавил Бунечко.

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На местах обстрелов работают экстренные службы и правоохранители.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью атаковала Украину 156 дронами, зафиксировано попадание 16 БпЛА. В частности, ВС сообщали о многочисленных ударных БПЛА в направлении Житомирщины.

В Киеве из-за российской атаки шахедами возник пожар в нежилом здании, взрывная волна повредила окна в жилом доме.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщал, что россияне утром 12 января нанесли ряд ударов по объектам железной дороги, возможны задержки поездов.