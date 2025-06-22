Россияне в Запорожской области атаковали бригаду энергетиков во время выполнения восстановительных работ

22 июня, 23:09
В Запорожской области россияне атаковали бригаду энергетиков (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты в воскресенье, 22 июня, атаковали бригаду Запорожьеоблэнерго во время выполнения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил руководитель компании Андрей Стасевский.

Он отметил, что энергетики не пострадали, однако повреждения получила автовежа.

По словам Стасевского, бригада работала в приближенной к линии соприкосновения территории, устраняя повреждения электросетей, которые были вызваны российскими атаками.

«Завершить работы так и не смогли — рашисты нанесли очередной удар, — заявил руководитель компании.

В Запорожьеоблэнерго сообщили, что с начала полномасштабного вторжения при исполнении служебных обязанностей от российской агрессии погибли двое работников компании, еще 13 — получили ранения.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров вечером 22 июня сообщал о работе ПВО в области.

Позже Федоров заявил, что в результате российского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Запорожская область Энергетика Атака Российская агрессия Агрессия РФ

