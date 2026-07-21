Россияне ударили КАБами по жилым кварталам Запорожья: три человека погибли, 13 пострадали

Во вторник, 21 июля, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья , в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

16:20. В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до трех, еще 13 человек пострадали.

Позже Федоров добавил, что число пострадавших возросло до девяти. Один человек погиб.

Реклама

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

В городе повреждены жилые дома и нежилые помещения, а также возникли пожары.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Федоров сообщил, что на местах ударов продолжается спасательная операция, работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

UPD: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент уже известно о двоих погибших.

По его словам, оккупанты попали в многоэтажный дом, где загорелись квартиры с первого по седьмой этаж.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье. В результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома, а также повреждены окна и балконы девятиэтажки. Кроме того, зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора.

В результате российского удара по Запорожью погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет. Ранения получили 42 человека.