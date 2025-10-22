В ночь на 22 октября армия страны-агрессора атаковала Запорожье. В результате обстрела есть пострадавшие, без электроснабжения осталось почти 2000 домов.

Об этом сообщили начальник Запорожской ОГА Иван Федоров и ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, с 01:30 до 01:47 враг наносил удары по городу. В результате обстрела пострадали девять человек, однако количество травмированных еще уточняется.

Без электроснабжения остались около 2000 жителей. Восстановительные работы начнут сразу после того, как это будет безопасно, отметил Федоров.

Из-за попадания беспилотников в городе возникло несколько пожаров: горели балконы на четырех этажах одного жилого дома (площадь возгорания — около 100 кв. м) и еще четыре балкона в пятиэтажке (около 60 кв. м).

Также загорелась кровля многоэтажки, но пожар удалось ликвидировать.

Спасатели эвакуировали жителей из опасных зон. На местах событий работают все экстренные службы.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве и Днепру.