Оккупанты ударили по Запорожью: сбросили КАБ на частный сектор, есть погибший, из-под завалов спасли 22-летнего парня

В ночь с 26 на 27 июля российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В результате атаки российских оккупантов на Запорожье в ночь на 27 июля зафиксированы разрушения , есть раненые среди жителей города.

06:30. Глава ОГА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье 22-летнего парня извлекли из-под завалов дома, разрушенного российским КАБ.

«Он находится под наблюдением врачей, его жизни пока ничего не угрожает», — заявил чиновник.

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Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

06:00. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину. Под завалами могут находиться еще люди», — заявил он.

Обновлено в 05:27. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

В частности, как сообщается, российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме — ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Ранее глава Запорожской ОВА предупреждал об угрозе нанесения оккупантами ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и Запорожью.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье: в результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома и повреждены окна и балконы девятиэтажки; также зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора. Всего тогда погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, еще 42 человека получили ранения.

21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья — по уточненным данным ГСЧС, число погибших в результате этого удара возросло до трех, еще 13 человек пострадали.

25 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего погибла женщина, а также пострадали 11 горожан.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 25 июля, медицинская помощь понадобилась сразу нескольким людям, среди которых — трое детей (в возрасте трех, пяти и семи лет). Одну женщину спасатели извлекли из-под завалов.