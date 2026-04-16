Россияне атаковали Запорожье: есть погибший и восемь пострадавших, КАБ ударил по церкви с людьми
В результате атаки на Запорожье повреждено религиозное заведение (Фото: Запорожская ОВА)
Российские агрессоры атаковали беспилотниками Запорожскую область. В результате атаки пострадал двухлетний ребенок, сообщил в четверг, 16 апреля, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
20:21. Иван Федоров сообщил о восьми пострадавших из-за последней атаки РФ по Запорожью — это шесть женщин и двое мужчин.
19:15. В полиции Запорожской области сообщили, что оккупанты ударили тремя КАБами по жилому району Запорожья. Одна из авиабомб попала на территорию религиозного заведения, где в это время находились люди.
18:59. Иван Федоров написал, что количество пострадавших в Запорожье возросло до пяти.
18:58. В ГСЧС сообщили, что в Запорожье повреждено культовое здание, магазин и расположенные рядом жилые дома.
18:24. Количество пострадавших в Запорожье в результате последней атаки возросло до трех, написал Федоров. Судя по фото, российские обстрелы повредили Дом Евангелии, передает Перший Запорізький.
17:42. Федоров уточнил, что один из пострадавших погиб.
Обновлено в 17:39. Иван Федоров сообщил, что в результате новой атаки РФ на Запорожье пострадали по меньшей мере два человека. Поврежден магазин и другая гражданская инфраструктура в одном из районов города.
Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.
Также, по информации Федорова, в селе Беленькое от удара российского дрона погибла 50-летняя женщина. В селе Преображенка 44-летний мужчина в результате дроновой атаки получил ранения.
Повреждена остановка общественного транспорта и несколько многоэтажек.
В ночь на 16 апреля россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. Больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы столицы — там выгорели складские здания, повреждены жилые дома и автомобили.
В результате ночной атаки погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребенок. Еще 60 человек пострадали, из них 30 находятся в больницах.