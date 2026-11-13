Последствия удара по пятиэтажному дому в Запорожье 13 ноября 2026 года (Фото: ГСЧС)

В пятницу, 13 ноября, Россия нанесла несколько ударов по Запорожью , в результате чего на двух разных локациях погибли 17-летний юноша и мужчина.

Об этом сообщил Михаил Семикин, глава Запорожской областной государственной администрации. О деталях ударов также рассказали спасатели ГСЧС.

11:52 Стало известно еще об одном российском ударе по Запорожью: в Космическом районе россияне ударили по жилой пятиэтажке.

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Повреждены квартиры на трёх этажах, среди четырёх пострадавших двое детей.

Всего в городе известно о 8 пострадавших на разных локациях с утра 13 ноября.

Утром россияне атаковали жилой район Запорожья, там погиб 17-летний подросток. Здесь же спасатели извлекли из-под завалов живыми четырёх пострадавших: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину.

Позже россияне нанесли новый удар по промышленному объекту в Космическом районе Запорожья. Впоследствии выяснилось, что под завалами здесь погиб мужчина. На объекте вспыхнул пожар.

Также сегодня в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения в результате вчерашнего российской атаки по общественному транспорту в Запорожском районе. Врачи боролись за её жизнь, но спасти её не удалось.

12 ноября Семикин сообщил, что российский дрон атаковал рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе. Были ранены три женщины, одна из них находилась в тяжёлом состоянии. В момент удара в автобусе находились примерно 12−15 человек.