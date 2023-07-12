В результате российской атаки по Запорожью получили ранения пять человек, из них один ребенок 12 июля, 16:29 На месте инцидента работают психологи от ГСЧС, которые оказали помощь людям (Фото:ГСЧС/Телеграм)

В среду, 12 июля, в результате атаки россиян по Запорожью травмированы пять человек, в частности, среди них есть один ребенок.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали каретами скорой помощи в больницы.

На месте инцидента работают психологи от ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших психологи сопроводили к ее дому из-за плохого самочувствия.

Видео дня

По данным ГСЧС, Россия атаковала Запорожье около 13:00. Там также сообщили, что к спасательной операции присоединились 12 спасателей и две единицы техники.