В результате российской атаки по Запорожью получили ранения пять человек, из них один ребенок

12 июля, 16:29
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На месте инцидента работают психологи от ГСЧС, которые оказали помощь людям (Фото:ГСЧС/Телеграм)

На месте инцидента работают психологи от ГСЧС, которые оказали помощь людям (Фото:ГСЧС/Телеграм)

В среду, 12 июля, в результате атаки россиян по Запорожью травмированы пять человек, в частности, среди них есть один ребенок.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали каретами скорой помощи в больницы.

На месте инцидента работают психологи от ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших психологи сопроводили к ее дому из-за плохого самочувствия.

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По данным ГСЧС, Россия атаковала Запорожье около 13:00. Там также сообщили, что к спасательной операции присоединились 12 спасателей и две единицы техники.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Авиаудар Запорожье Артиллерийский удар Война России против Украины Ракетный удар

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