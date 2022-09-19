Южноукраинскую АЭС обстреляли ракетой Искандер — ОК Юг

19 сентября, 17:49
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Ударной волной было повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон (Фото:Энергоатом)

Ударной волной было повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон (Фото:Энергоатом)

Войска РФ выпустили по Южноукраинской АЭС ракету Искандер. Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ​​ракета, предварительно „Искандер“, попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов», — говорится в сообщении.

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В командовании напомнили, что ударной волной было повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон. Также после обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса и три высоковольтных линии электропередачи.

В настоящее время, по данным командования, все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Персонал не пострадал.

https://www.facebook.com/watch/?v=778222990086241

Удар по промышленной зоне Южноукраинской АЭС был нанесен в ночь на понедельник, 19 сентября.

Накануне войска РФ нанесли удары по другим объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего Сумская, Полтавская и Днепропетровская области на некоторое время остались без электроснабжения.

https://www.youtube.com/embed/PLUI2rCi1u4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Южно-Украинская АЭС Искандер

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