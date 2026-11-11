В Яготине Киевской области российский дрон убил человека, есть пострадавшие, повреждены два детских сада

Российский дрон-шахед в небе над Киевом, 30 сентября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в Telegram, предварительно известно о погибшем и раненых. Также серьезно пострадала гражданская инфраструктура: в двух детских садах выбиты окна, в четверг они перейдут на дистанционное обучение.

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Также повреждены машина, два жилых дома и большое нежилое помещение, спасатели тушат пожар, добавил Ткаченко.

Ранее 11 ноября Ткаченко заявил, что российский дрон ударил по территории лицея в Яготине Киевской области. В укрытии находился 171 ребенок, а также учителя и сотрудники, поэтому никто не пострадал.

Утром 11 ноября россияне атаковали Киев дронами. В Голосеевском и Дарницком районах были повреждены жилые дома.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БПЛА и аппаратами типа Бандероль/Дань-Т. ПВО нейтрализовала 14 аппаратов Бандероль/Дань-Т и 130 дронов.