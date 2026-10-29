Последствия российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, 29 октября 2026 года (Фото: ГСЧС)

Войска страны-агрессора России ударили дроном по перрону железнодорожного вокзала в Днепре , где стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что на данный момент известно о 13 погибших и 10 раненых.

Фото: ГСЧС

Зеленский призвал США и Европу к решительным ответам на российскую эскалацию и к усилению санкций против Москвы.

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Фото: ГСЧС

«Сколько таких террористических ударов нанесла Россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора — вместо того, чтобы пойти на деэскалацию… Пришло время для новых, более жестких санкционных шагов со стороны ЕС, Америки и G7», — написал президент в соцсетях.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Днем 29 октября войска РФ нанесли удар реактивным дроном по вокзалу в Днепре. Удар пришелся на платформу, где находился поезд Днепр — Запорожье. Несмотря на предупреждения о повышенной опасности, на перроне было много людей, сообщала Укрзализныця.