Ракетный удар оккупантов: из Краматорска начинается экстренная эвакуация автотранспортом — мэр

8 апреля, 15:55
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В результате ракетного удара России по вокзалу в Краматорске погибли 39 человек (Фото:НПУ)

В результате ракетного удара России по вокзалу в Краматорске погибли 39 человек (Фото:НПУ)

После ракетного удара России по железнодорожному вокзалу в Краматорске в городе начинается экстренная эвакуация автотранспортом.

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Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко на брифинге.

«Сейчас переходим на другой режим. Будем эвакуировать из Краматорска всех, кто желает, и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места», — отметил он.

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Гончаренко уточнил, что для эвакуации людей нужны десятки водителей.

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«Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30−40 водителей необходимо по состоянию на сегодня», — резюмировал он.

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8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Эвакуация Война России против Украины

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