В результате российского баллистического удара по комплексу в Киевской области, где проходила выставка вооружений , погиб сотрудник польской оборонной компании.

Об этом сообщает польское издание Defence24.

Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел Польши и заверило, что все пострадавшие в результате атаки получили консульскую помощь.

Реклама

Мероприятие было посвящено демонстрации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, военных и технологических компаний.

По информации Defence24, погибший работал в польской оборонной компании, однако не был гражданином Польши.

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире «Апостроф TV» заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка. Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.

Позже Юрий Игнат уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон, а в Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.